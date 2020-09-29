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Лукашенко предоставил военным участок для испытания ракет 

RT на русском и ещё 1 43 минуты назад
Лукашенко предоставил участок для испытания ракет
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил военным страны в безвозмездное пользование на три месяца участок местности «Полесский» для мероприятий по боеподготовке и испытанию ракет.

«Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля участка местности «Полесский» для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов», — приводит БЕЛТА указ Лукашенко.

Отмечается, что необходимость принятия документа объясняется тем, что существующие в вооруженных силах республики полигоны обеспечивают стрельбы (боевые пуски) и испытания ракет на относительно небольшую дальность, а проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств связано с существенными затратами материальных и финансовых средств.
Участок местности «Полесский» находится на Ольманских болотах недалеко от границы с Украиной. Полигон был заложен в начале 1960-х годов, на нём производилась отработка бомбометания.
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Комментарии
Армия , Войска , Александр Лукашенко , Министерство обороны
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