Лукашенко предоставил участок для испытания ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил военным страны в безвозмездное пользование на три месяца участок местности «Полесский» для мероприятий по боеподготовке и испытанию ракет.

«Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля участка местности «Полесский» для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов», — приводит БЕЛТА указ Лукашенко.

Отмечается, что необходимость принятия документа объясняется тем, что существующие в вооруженных силах республики полигоны обеспечивают стрельбы (боевые пуски) и испытания ракет на относительно небольшую дальность, а проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств связано с существенными затратами материальных и финансовых средств.

Участок местности «Полесский» находится на Ольманских болотах недалеко от границы с Украиной. Полигон был заложен в начале 1960-х годов, на нём производилась отработка бомбометания.