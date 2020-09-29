"В результате обстрела азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни", дислоцированный на территории Ходжавендского района. В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.