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В Баку заявили о «полном уничтожении» полка армянской армии в Карабахе 

РИА Новости 14 минут назад
Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе.

"В результате обстрела азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни", дислоцированный на территории Ходжавендского района. В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

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Армия , Видео , В мире , Война, Карабах , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку
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