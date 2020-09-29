Корабль ВМФ России «Смольный» зашёл в Черное море

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Учебный корабль (УК) Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Смольный» прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Чёрное море.

Корабль совершает переход из Средиземного моря в Севастополь для возвращения курсантов Военно-морских учебных заведений, прошедших корабельную и штурманскую практику на его борту.

Сейчас на УК «Смольный» более 120 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) и порядка 80 воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища).

В ходе учебных мероприятий будущие офицеры изучили организацию корабельной службы и устройство корабля, а также в реальных условиях выполнили штурманские прокладки, дублируя вахтенных офицеров и штурманов. Завершилась практика сдачей курсантами зачётов по специальности.

После высадки курсантов на берег УК «Смольный» выйдет из главной базы ЧФ и продолжит выполнение поставленных задач по плану.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.