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Учебный корабль ВМФ России «Смольный» зашёл в Черное море 

Вести Севастополя 26 минут назад
Корабль ВМФ России «Смольный» зашёл в Черное море
Фото: Минобороны России
Учебный корабль (УК) Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Смольный» прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Чёрное море.
Корабль совершает переход из Средиземного моря в Севастополь для возвращения курсантов Военно-морских учебных заведений, прошедших корабельную и штурманскую практику на его борту.
Сейчас на УК «Смольный» более 120 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) и порядка 80 воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища).
В ходе учебных мероприятий будущие офицеры изучили организацию корабельной службы и устройство корабля, а также в реальных условиях выполнили штурманские прокладки, дублируя вахтенных офицеров и штурманов. Завершилась практика сдачей курсантами зачётов по специальности.
После высадки курсантов на берег УК «Смольный» выйдет из главной базы ЧФ и продолжит выполнение поставленных задач по плану.
Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.
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Армия , Правительство Санкт-Петербурга , Севастополь
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