Опубликовано видео учения экипажей Ми-24 

В горном полигоне Самбули в Таджикистане российские экипажи вертолетов Ми-24 отработали воздушные удары по позициям условных террористов. Экипажи ударных Ми-24 вскрыли места сосредоточения условных бандформирований в лощинах и ущельях гор, определив также координаты расположения углубленных под землей схронов, а затем нанесли удары по целям, используя неуправляемые ракеты, пушки и авиационные осколочные бомбы.

Ми-24 — это ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Имеет неофициальное название — «Крокодил». Эти боевые машины начали эксплуатироваться еще в 1972-ом году. С тех пор Ми-24 прошли несколько модернизаций. На данный момент "Крокодил" имеет более 30 модификаций.