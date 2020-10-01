Министерство обороны Азербайжжано заявило об уничтожении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе восьми реактивных систем залпового огня «Град», принадлежащих Армении . Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минобороны, установки были уничтожены вечером среды, 30 сентября, в результате боевых действий.

При этом армянская сторона опровергла эту информацию, передает РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал заявление Баку абсолютной ложью.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.