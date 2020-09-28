Азербайджан начал масштабное наступление

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"ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление в районе долины Аракса (юг) и на участках Матагис-Талиш (север). Армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) успешно отражает все атаки", — написал он.

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