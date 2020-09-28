Азербайджан начал масштабное наступление

Азербайджанские вооруженные силы в понедельник вечером начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, где идут ожесточенные бои. Об этом написал на своей странице в Facebookофициальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление в районе долины Аракса (юг) и на участках Матагис-Талиш (север). Армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) успешно отражает все атаки", — написал он.