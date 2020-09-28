Армения назвала условие применения «Искандеров»

По его словам, в настоящий момент для нейтрализации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО и до «Искандеров» дело пока не дошло.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».