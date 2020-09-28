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Армения назвала условие применения «Искандеров»

Вероника Полынина
1 час назад
Армения применит ракетные комплексы «Искандер», если Турция будет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16. Об этом РИА «Новости» заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.
«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и "Искандеры". То есть вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности», - заявил Тоганян.
По его словам, в настоящий момент для нейтрализации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО и до «Искандеров» дело пока не дошло.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у азербайджанских Вооруженных сил найдется адекватный ответ на применение Арменией купленных у России ракетных комплексов «Искандер».
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».
Армия,Видео,Джейхун Байрамов,Вардан Тоганян,МИД,РИА Новости,Россия,Армения,Турция,
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