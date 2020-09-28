Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан

Спецслужбы Турции еще в августе начали формировать вооруженные бригады из состава подконтрольной Анкаре сирийской группировки «Султан Мурад» для переброски в Азербайджан , утверждает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что джихадистов перебрасывали в Азербайджан на грузовых военных самолетах под видом турецких военных, прибывающих на учения.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян обвинила Турцию в вербовке боевиков и переправке их в Азербайджан. Она также сообщила, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе используются турецкие беспилотные летательные аппараты и военные самолеты.

По данным представителя армянского внешнеполитического ведомства, Турция от сухопутной блокады Армении «перешла к прямому вовлечению в военные действия».

Анна Нагдалян подчеркнула, что рядом с азербайджанцами воюют военные инструкторы из Турции, которые используют турецкие беспилотные летательные аппараты, а также боевые самолеты.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Арменией земель Азербайджана».

«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом позднее в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». А посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии. По данным представителя армянского внешнеполитического ведомства, Турция от сухопутной блокады Армении «перешла к прямому вовлечению в военные действия».