Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан

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Раскрыты подробности переброски джихадистов в Азербайджан 

Вероника Полынина 1 час назад
Спецслужбы Турции еще в августе начали формировать вооруженные бригады из состава подконтрольной Анкаре сирийской группировки «Султан Мурад» для переброски в Азербайджан, утверждает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Сообщается, что джихадистов перебрасывали в Азербайджан на грузовых военных самолетах под видом турецких военных, прибывающих на учения.
Пришло время: Эрдоган заявил о войне за Азербайджан
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян обвинила Турцию в вербовке боевиков и переправке их в Азербайджан. Она также сообщила, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе используются турецкие беспилотные летательные аппараты и военные самолеты.
По данным представителя армянского внешнеполитического ведомства, Турция от сухопутной блокады Армении «перешла к прямому вовлечению в военные действия».
Анна Нагдалян подчеркнула, что рядом с азербайджанцами воюют военные инструкторы из Турции, которые используют турецкие беспилотные летательные аппараты, а также боевые самолеты.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Арменией земель Азербайджана».
«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом позднее в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». А посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии. По данным представителя армянского внешнеполитического ведомства, Турция от сухопутной блокады Армении «перешла к прямому вовлечению в военные действия».
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Армия , Видео , Война, Карабах , Реджеп Эрдоган , МИД , Азербайджан , Анкара , Турция
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