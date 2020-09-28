Вашингтон назвал главного противника

Белый дом ускорено формирует международную коалицию, направленную против Китая. Похоже, как противник, Москва отодвинута американским истеблишментом на второе место. Возможно, в Вашингтоне посчитали, что Москва уже достаточно натерпелась от экономических санкций и впредь будет сговорчивее. Главным противников для Америки назван Китай, об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
«Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это угроза со стороны режима в Китае сегодня — Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином», — сказал Помпео в интервью политическому ток-шоу Life, Liberty & Levin. «Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай — ИФ). Это займет годы», — добавил американский Госсекретарь, отметив также, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.
Помпео указал на слабые точки КНР, которые сводятся к зависимости Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим, добавил госсекретарь, Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе, что несет «очевидные риски» для стран Европы и Ближнего Востока. Этому США собираются всячески препятствовать.