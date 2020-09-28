Вашингтон назвал главного противника

«Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это угроза со стороны режима в Китае сегодня — Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином», — сказал Помпео в интервью политическому ток-шоу Life, Liberty & Levin. «Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай — ИФ). Это займет годы», — добавил американский Госсекретарь, отметив также, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.