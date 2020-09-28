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Вашингтон назвал своего главного геополитического противника 

Аргументы Недели 40 минут назад
Вашингтон назвал главного противника
Фото: Reuters
Белый дом ускорено формирует международную коалицию, направленную против Китая. Похоже, как противник, Москва отодвинута американским истеблишментом на второе место. Возможно, в Вашингтоне посчитали, что Москва уже достаточно натерпелась от экономических санкций и впредь будет сговорчивее. Главным противников для Америки назван Китай, об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

«Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это угроза со стороны режима в Китае сегодня — Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином», — сказал Помпео в интервью политическому ток-шоу Life, Liberty & Levin. «Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай — ИФ). Это займет годы», — добавил американский Госсекретарь, отметив также, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Китай намекнул о самых страшных мерах против США
Помпео указал на слабые точки КНР, которые сводятся к зависимости Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим, добавил госсекретарь, Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе, что несет «очевидные риски» для стран Европы и Ближнего Востока. Этому США собираются всячески препятствовать.
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Армия , США , Си Цзиньпин , Интерфакс , Китай , Москва
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