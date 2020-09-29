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Российские боевые экзоскелеты показали в деле 

Популярная механика и ещё 1 2 часа назад
Российские боевые экзоскелеты показали в деле
Фото: "Ростех"
Созданные «Ростех — Доверенные платформы Робототехнические комплексы» экзоскелеты для армии и промышленности прошли испытания. Их процесс показали на видео.
Экзоскелеты российской разработки, созданные для использования работниками промышленности и военнослужащими, прошли испытания. Судя по видеоролику, опубликованному госкорпрацией "Ростех", в испытаниях принимал участие армейский вариант экзоскелета.

"Экзоскелет скрыт под экипировкой, не сковывает движения и разгружает опорно-двигательный аппарат. Позволяет переносить боевую экипировку и вооружение массой до 60 кг, при этом сам весит 6 кг. Суставы могут блокироваться для длительного нахождения в одной позе", — отмечается в сюжете.

Никакой другой информации о разработке и сроках её внедрения в серийное производство в ролике нет.
В ролике показано, как боец в полной боевой экипировке со снаряжением и вооружением поднимается по лестнице, запрыгивает с места на возвышенную платформу, бегает, прыгает, отжимается и приседает, а также двигается по пересечённой местности и садиться за руль автомобиля. При этом все вышеперечисленные действия солдат делает с экзоскелетом.
Напомним, весной 2020 года появилась информация, что специалисты предприятий "Ростеха", братья Максим и Иван Скоковы, разработали два мягких экзоскелета — варианты для промышленности и медицины. «Мягкие» элементы, составляющие основу конструкции, минимизируют нагрузки на позвоночник пользователя. Поверх них крепятся «жесткие» элементы, которые многократно повышают силу и выносливость человека. Эти экзоскелеты отличаются модульной конструкцией, позволяющей использовать, в зависимости от потребностей, либо верхнюю, либо нижнюю части экзоскелета порознь, а также обе в комплексе.
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Армия , Ростех
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