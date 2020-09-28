Крыму у границ РФ военные все чаще замечают американские разведывательные дроны типа Global Hawk, заявил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, летательные аппараты заменили собой сбитые ранее украинские беспилотники.

Собеседник агентства подчеркнул, что до 2020 года у российских границ в Крыму постоянно летали дроны вооруженных сил Украины. Они постоянно провоцировали отечественные системы противовоздушной обороны (ПВО) на ответную реакцию, поэтому беспилотники сначала брали на сопровождение, глушили помехами, а случае нарушения государственной границы сбивали, отметил силовик.

«Сейчас на границе с Крымом активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сошла на нет после активизации американских дронов», — пояснил он.

Беспилотники ВВС США, по его словам, действуют более аккуратно, не нарушая российских границ: они действуют в нейтральной морской зоне. Результатами проведенной работы американцы делятся с украинцами, отметил собеседник журналистов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военно-морской флот (ВМФ) России заставил корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины и США покинуть район вблизи Крыма. Ситуация касалась района где одновременно планировалось провести российские учения и американо-украинские маневры.