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На границе с Крымом заметили натовские беспилотники 

Павел Тиунов 56 минут назад
В Крыму у границ РФ военные все чаще замечают американские разведывательные дроны типа Global Hawk, заявил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, летательные аппараты заменили собой сбитые ранее украинские беспилотники.
Собеседник агентства подчеркнул, что до 2020 года у российских границ в Крыму постоянно летали дроны вооруженных сил Украины. Они постоянно провоцировали отечественные системы противовоздушной обороны (ПВО) на ответную реакцию, поэтому беспилотники сначала брали на сопровождение, глушили помехами, а случае нарушения государственной границы сбивали, отметил силовик.

«Сейчас на границе с Крымом активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сошла на нет после активизации американских дронов», — пояснил он.

Беспилотники ВВС США, по его словам, действуют более аккуратно, не нарушая российских границ: они действуют в нейтральной морской зоне. Результатами проведенной работы американцы делятся с украинцами, отметил собеседник журналистов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», военно-морской флот (ВМФ) России заставил корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины и США покинуть район вблизи Крыма. Ситуация касалась района где одновременно планировалось провести российские учения и американо-украинские маневры.
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Армия , Видео , РИА Новости , Республика Крым
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