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Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 26 минут назад
Армения назвала условие применения «Искандеров»
Фото: РИА Новости
Армения применит «Искандеры», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе F-16, заявил посол республики.
Его слова передает РИА «Новости».
Азербайджан ранее в понедельник заявлял, что у республики есть «адекватный ответ» на возможное применение комплексов «Искандер» Арменией в ходе конфликта.
Армения сообщала, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.
27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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Армия , В мире , Кавказ , Конфликты , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Баку , Сирия , Турция
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