В Нагорном Карабахе заявили о десятках погибших

В ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли десятки военных. Об этом заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в ходе брифинга. Трансляция доступна на его странице в Facebook.

Фото: Кадр: Facebook Кадр: Facebook

«Десятки [военных] погибли, десятки ранены. Ранены десятки гражданских лиц, среди мирного населения есть убитые», — подчеркнул он.

По его словам, в Карабахе применялись турецкие самолеты F-16, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений. Кроме того, используется самое современное вооружение, состоящее на вооружении турецкой армии. Также есть потерянные позиции в направлении Талиша и на южном фланге.

Ранее сообщалось, что со стороны Азербайджана пострадало по меньшей мере 19 мирных жителей. Армения отчиталась о 100 пострадавших военных и 16 погибших.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.