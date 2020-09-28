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В Нагорном Карабахе заявили о десятках погибших

Lenta.ru
24 минуты назад
В ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли десятки военных. Об этом заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в ходе брифинга. Трансляция доступна на его странице в Facebook.
В Нагорном Карабахе заявили о десятках погибших
Фото: Кадр: FacebookКадр: Facebook
«Десятки [военных] погибли, десятки ранены. Ранены десятки гражданских лиц, среди мирного населения есть убитые», — подчеркнул он.
По его словам, в Карабахе применялись турецкие самолеты F-16, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений. Кроме того, используется самое современное вооружение, состоящее на вооружении турецкой армии. Также есть потерянные позиции в направлении Талиша и на южном фланге.
Ранее сообщалось, что со стороны Азербайджана пострадало по меньшей мере 19 мирных жителей. Армения отчиталась о 100 пострадавших военных и 16 погибших.
О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.
Армия,В мире,Араик Арутюнян,
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