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Минобороны Армении заявило о гибели 200 азербайджанских военных 

РИА Новости 25 минут назад
В Армении оценили потери Азербайджана
Фото: Reuters
Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на официальном сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.
Также утверждается, что Баку потерял во время столкновений в Карабахе около тридцати танков и единиц бронетехники. В Азербайджане эти сообщения пока не прокомментировали.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, есть жертвы из числа мирного населения.
В Карабахе начались военные действия
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Азербайджане такой режим ввели в ряде регионов, также был объявлен комендантский час.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости Карабаха.
Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. Совет Федерации выразил готовность выступить посредником по парламентской линии и подчеркнул необходимость избежать вмешательства других стран в конфликт.
Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.
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Комментарии 23
Армия , В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Владимир Путин , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , МИД , Совет Федерации , Азербайджан , Армения , Баку
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