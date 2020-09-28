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Источник сообщил о появлении американских дронов около границ Крыма 

РИА Новости 14 минут назад
Дроны США появились возле границ Крыма
Фото: ТАСС
Активность разведывательных полетов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась, их заменили тяжелые американские беспилотники типа "Глобал хоук", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
Ранее российские пограничники фиксировали ежедневные полеты украинских дронов, проводивших разведку у полуострова.

"Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще в 2019 году украинские дроны регулярно летали вдоль границ, пытаясь спровоцировать ответ российской ПВО.
Источник добавил, что каждый беспилотник у российских границ брали на сопровождение, а нарушителей воздушного пространства глушили помехами.

"Последним убедительным доводом была работа ЗРК "Панцирь", — заявил он.

Однако после того, как в 2020 году американские дроны типа "Глобал Хоук" стали регулярно летать возле полуострова для разведки, активность украинских беспилотников практически свелась к нулю.

"Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными", — пояснил источник.

Однако, напомнил он, сбивать дроны и другие действия оборонительного характера над нейтральными водами запрещены, поэтому российская сторона лишь выходит на сопровождение американских беспилотников.
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Армия , Войска , РИА Новости , Республика Крым
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