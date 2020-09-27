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В Азербайджане заявили об уничтожении С-300 Армении 

Майк Габриелян 51 минуту назад
В Азербайджане заявили об уничтожении С-300 Армении
Фото: РИА Новости
Азербайджанское СМИ заявило об уничтоженных в Карабахе армянских комплексах С-300. Такую информацию опубликовало издание Armiya.az.

«БПЛА-камикадзе Азербайджанской Армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300. Тем самым, можно с уверенность утверждать, что воздушное пространство Карабаха полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана», — сообщает сайт.

Подтверждения или опровержения этой информации от армянских и азербайджанских официальных лиц пока не поступало.
По данным военных аналитиков, система ПВО Армении располагает системами С-300ПС (5 дивизионов), С-125М (8), «Круг» (3), «Бук-М1-2» (2), комплексы «Тор-М2ЭК», «Оса» и «Стрела-10». Система ПВО Нагорного Карабаха интегрирована с армянской. Такие сведения приводит «МК».
Ранее «Рамблер» сообщал, что военные Арцаха (Карабаха) сбили азербайджанский беспилотник в небе над Степанакертом.
Видео дня. Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе
Армия , Война, Карабах , Азербайджан , Армения
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