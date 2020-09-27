Уничтожение дрона Азербайджана попало на видео

Карабахские военные сбили азербайджанский беспилотник в небе над Степанакертом. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в фейсбуке.
«Только что наши сбили еще один беспилотник», — написал он.
Пресс-служба Армии обороны Карабаха опубликовала видео. На кадрах в небе видно черно-белое облако от взрыва и след от ракеты.
В Ереване утверждают, что сбили 16 беспилотников ВС Азербайджана, подбили 4 вертолета и 10 танков и БМП.
Министерство обороны Азербайджана также распространило кадры уничтожения военной техники Армении на линии фронта. Об этом сообщает Sputnik Азербайджансо ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу рассказал, зачем в стране ввели военное положение.