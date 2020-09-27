Уничтожение дрона Азербайджана попало на видео

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Карабахские военные сбили азербайджанский беспилотник в небе над Степанакертом. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в фейсбуке

«Только что наши сбили еще один беспилотник», — написал он.

Пресс-служба Армии обороны Карабаха опубликовала видео. На кадрах в небе видно черно-белое облако от взрыва и след от ракеты.

В Ереване утверждают, что сбили 16 беспилотников ВС Азербайджана, подбили 4 вертолета и 10 танков и БМП.

Министерство обороны Азербайджана также распространило кадры уничтожения военной техники Армении на линии фронта. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.