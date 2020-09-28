«Военные действия могут перекинуться на Армению»

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может распространиться за пределы региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении.
По его словам, мир стоит на пороге "широкомасштабной войны" на Южном Кавказе, которая может выйти за пределы региона и стать угрозой международной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия, чтобы принудить Азербайджан к миру.
"Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении", — отметил Пашинян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.