«Военные действия могут перекинуться на Армению»

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может распространиться за пределы региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении.

По его словам, мир стоит на пороге "широкомасштабной войны" на Южном Кавказе, которая может выйти за пределы региона и стать угрозой международной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия, чтобы принудить Азербайджан к миру.

"Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении", — отметил Пашинян.