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Армия Карабаха отчиталась о потерях за два дня сражений 

Газета.Ru и ещё 45 57 минут назад
Армия Карабаха отчиталась о потерях за два дня сражений
Фото: РИА Новости
Число погибших в зоне карабахского конфликта военнослужащих армии обороны Карабаха увеличилось на 26, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на данные военных.
Всего за два дня со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли 84 военных, указано в сообщении.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Армия , Оружие , Война, Карабах
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