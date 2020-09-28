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Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны 

РИА Новости и ещё 40 8 минут назад
Ереван уничтожил азербайджанскую военную колонну
Фото: EPA
Министерство обороны Армении опубликовало видео обстрела колонны азербайджанской военной техники во время боев в Нагорном Карабахе.
Ранее Ереван заявил, что Баку потерял около тридцати танков и единиц бронетехники, также сообщалось о захвате 11 экземпляров силами Армии обороны Карабаха, фотографию одного из которых разместила в своем Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян. В Азербайджане эти сообщения пока не прокомментировали.
В первой части ролика видны удары по отдельным бронемашинам. Во второй части показана оказавшаяся под обстрелом колонна военной техники на узкой горной дороге. Машины в начале и конце колонны горят, бронетехника в центре оказалась заблокирована между ними. Большая часть из попавшей на кадры техники уже также подверглась обстрелу, две машины пытаются столкнуть обездвиженные экипажи в сторону и уехать.
В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Баку утверждает, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Видео дня. Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе
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Комментарии 3
Армия , Войска , Война, Карабах , Министерство обороны , Армения
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