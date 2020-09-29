США отрабатывают приемы ведения войны с Россией

Армия США в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне отрабатывала удары по аналогу российского ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", сообщает Defense News.

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По информации издания, на учениях были использованы беспилотные летательные аппараты, суперпушки, наземные роботы и спутники "для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны".

Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран объект, имитирующий "Панцирь".