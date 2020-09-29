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США отрабатывают приемы ведения войны с Россией

Газета.Ruиещё 10
53 минуты назад
Армия США в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне отрабатывала удары по аналогу российского ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", сообщает Defense News.
США отрабатывают приемы ведения войны с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации издания, на учениях были использованы беспилотные летательные аппараты, суперпушки, наземные роботы и спутники "для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны".
Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран объект, имитирующий "Панцирь".
Российский самоходный ЗРПК "Панцирь" предназначен для защиты стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.
Армия,Россия,Соединенные Штаты,
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