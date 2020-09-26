Названо «обнуляющее» Америку российское супероружие 

Стратегический ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» способен «обнулить» разрабатываемую в США систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом в программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1» заявил российский вице-премьер Юрий Борисов

«Когда он (боевой блок) меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны», — сказал чиновник.

В сентябре президент России Владимир Путин наградил идеолога создания данного супероружия — российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова.

Об «Авангарде» глава государства впервые рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Путин говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».