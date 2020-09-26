Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названо «обнуляющее» Америку российское супероружие 

Lenta.ru 24 минуты назад
Стратегический ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» способен «обнулить» разрабатываемую в США систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом в программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1» заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

«Когда он (боевой блок) меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны», — сказал чиновник.

В сентябре президент России Владимир Путин наградил идеолога создания данного супероружия — российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова.
«Россия им не по зубам»: в ЕС боятся «страшного оружия»
Об «Авангарде» глава государства впервые рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Путин говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».
Последние новости
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Раскрыты подробности крушения военного самолета под Харьковом Раскрыты подробности крушения военного самолета под Харьковом Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих режим самоизоляции в Москве Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих режим самоизоляции в Москве
Комментарии 18
Армия , Видео , Юрий Борисов , Владимир Путин , ЕС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Скандальный фильм вызвал возмущение украинцев
Скандальный фильм вызвал возмущение украинцев
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Видео
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
02:43
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
Момент крушения Ан-26 попал на видео
00:19
Момент крушения Ан-26 попал на видео
Грабитель магазина застрял в дверях и попал на видео
00:10
Грабитель магазина застрял в дверях и попал на видео
Опубликовано видео последствий крушения самолета на Украине
00:14
Опубликовано видео последствий крушения самолета на Украине
Российский пилот предположил причину крушения Ан-26
00:28
Российский пилот предположил причину крушения Ан-26
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео
00:19
Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео
В мире Происшествия
Названо «обнуляющее» Америку российское супероружие
01:14
Названо «обнуляющее» Америку российское супероружие
Армия
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
00:50
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
Происшествия Статьи
В московском вузе рухнул лифт со студентами
00:05
В московском вузе рухнул лифт со студентами
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение