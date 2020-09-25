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В Минобороны рассказали, почему перенесли учения «Кавказ» вглубь страны 

ТАСС и ещё 18 28 минут назад
Россия переместила учения ради Европы
Фото: РИА Новости
Министерство обороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.

"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году вооруженными силами не проводились крупные учения вблизи границ стран — членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", — сказал он.

Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»

Открытые учения

Министерство обороны России максимально открыто для третьих стран подготовило и провело стратегические учения "Кавказ-2020", заявил Валерий Герасимов.

"Традиционно подготовка и проведение стратегических учений строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах.

Информация о действиях войск в ходе учений оперативно размещается на ресурсах Министерства обороны Российской Федерации, а также ведущими российскими и зарубежными информационными агентствами", — сказал он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что учения "Кавказ-2020" не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер. "Как вы сами могли убедиться, в рамках учений все противоборствующие государства условные и географически расположены на территории Российской Федерации", — отметил военачальник.

Диалог с НАТО

Министерство обороны России нацелено на конструктивный диалог с НАТО в целях обеспечения международной безопасности. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений "Кавказ-2020".

"Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности", — сказал он.

Герасимов отметил, что российская сторона готова развивать военное сотрудничество с соседями и партнерами. В том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки для решения общих задач противодействия террористическим угрозам.

Активность стран НАТО

Военная активность США и других стран НАТО в последнее время происходит в 20-30 км от государственных границ России. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений "Кавказ-2020".

"Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ. В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", — сказал он.

В качестве примера увеличившегося количества мероприятий боевой учебы войск альянса вблизи границ России начальник Генштаба привел полеты самолетов и присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекалось до 12,9 тыс. военнослужащих.
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Армия , Африка , Войска , Катастрофы , Конфликты , Валерий Герасимов , Росгвардия , Министерство обороны , Генштаб , МЧС , НАТО
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