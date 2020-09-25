Россия переместила учения ради Европы

"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году вооруженными силами не проводились крупные учения вблизи границ стран — членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", — сказал он.

Открытые учения

Министерство обороны России максимально открыто для третьих стран подготовило и провело стратегические учения "Кавказ-2020", заявил Валерий Герасимов.

"Традиционно подготовка и проведение стратегических учений строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах.

Информация о действиях войск в ходе учений оперативно размещается на ресурсах Министерства обороны Российской Федерации, а также ведущими российскими и зарубежными информационными агентствами", — сказал он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что учения "Кавказ-2020" не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер. "Как вы сами могли убедиться, в рамках учений все противоборствующие государства условные и географически расположены на территории Российской Федерации", — отметил военачальник.

Диалог с НАТО

Министерство обороны России нацелено на конструктивный диалог с НАТО в целях обеспечения международной безопасности. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений "Кавказ-2020".

"Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности", — сказал он.

Герасимов отметил, что российская сторона готова развивать военное сотрудничество с соседями и партнерами. В том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки для решения общих задач противодействия террористическим угрозам.

Активность стран НАТО

Военная активность США и других стран НАТО в последнее время происходит в 20-30 км от государственных границ России. Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений "Кавказ-2020".

"Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ. В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", — сказал он.

В качестве примера увеличившегося количества мероприятий боевой учебы войск альянса вблизи границ России начальник Генштаба привел полеты самолетов и присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.