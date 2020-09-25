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Глава Генштаба Герасимов рассказал Путину о машине «Терминатор» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Путину рассказали о машине «Терминатор»
Фото: РИА Новости
Руководитель Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на учениях «Кавказ-2020» об участии в маневрах новой боевой машины поддержки танков «Терминатор».

«Ее (БМПТ «Терминатор») создали-то где-то лет 10 назад, но потом она не использовалась, но потом мы с министром посмотрели, приняли решение (принять на вооружение — прим. ВЗГЛЯД)… Четыре ПТУР «Атака» до шести километров бьет, две пушки 37-миллиметровые, такие как на БМП», — сказал Герасимов главе государства, передает РИА «Новости».

«Терминатор» предназначен для проведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства. Машину также можно применять в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.
В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области для наблюдения за учениями.
Учения «Кавказ-2020» начались в понедельник, в них принимает участие более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказывали о поставленных перед участниками маневров задачах.
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости
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