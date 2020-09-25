Путину рассказали о машине «Терминатор»

«Ее (БМПТ «Терминатор») создали-то где-то лет 10 назад, но потом она не использовалась, но потом мы с министром посмотрели, приняли решение (принять на вооружение — прим. ВЗГЛЯД)… Четыре ПТУР «Атака» до шести километров бьет, две пушки 37-миллиметровые, такие как на БМП», — сказал Герасимов главе государства, передает РИА «Новости».

«Терминатор» предназначен для проведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства. Машину также можно применять в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области для наблюдения за учениями.