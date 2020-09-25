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Российско-турецкий патруль в Сирии обстреляли из гранатомета

Lenta.ru
20 минут назад
Российско-турецкий патруль в Сирии обстреляли из гранатомета. Об этом сообщает TRT на русском в Twitter.
Российский БТР подбили в Сирии
Фото: ReutersReuters
Известно, что в результате обстрела БТР военной полиции получил повреждения, а двое российских военных контужены.
Армия,Сирийская Арабская Республика,
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