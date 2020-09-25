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Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса» 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В ходе учений "Кавказ-2020" малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» Черноморского флота задействовали зенитный ракетный комплекс «Оса» для уничтожения средств воздушного нападения условного противника. В качестве воздушных целей использовались специальные малогабаритные мишени, сброшенные самолётами-амфибиями Бе-12.
ЗРК "Оса" — это советский автономный всепогодный войсковой зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой танковой дивизии во всех видах боевых действий. Во время войны в Югославии ЗРК "Оса" перехватывал крылатые ракеты класса «Tomahawk», летящие на высотах 20-100 метров над землей. Основными операторами ЗРК "Оса" являются Россия, Беларусь, Украина и Китай.
Армия , Видео
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