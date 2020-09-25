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Опубликовано видео учений «Кавказ-2020» 

Вадим Дроздов 37 минут назад
С 21 сентября на всей территории Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей проходят стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Российские военные вместе с подразделениями из Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отработают совместные действия по разгрому основных сил условного противника. Всего от вооружённых сил иностранных государств в розыгрыше практических действий будут задействованы до 1 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны Российской Федерации. Основной этап учений состоится на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области сегодня 25 сентября. За ходом маневров в "Капустин Яре" приедет наблюдать президент России Владимир Путин.
Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , Армения
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