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Самой редкой модификации Т-72 нашли применение в Индии 

Российская Газета 1 час назад
Самой редкой модификации Т-72 нашли применение в Индии
Фото: GlobalConflict / youtube.com
В Индии неоднократно предпринимали попытки модернизировать имеющиеся у них на вооружении танки Т-72.
Наверное, самым необычным стал вариант, получивший обозначение ЕХ. Конструкторы решили объединить российские, местные и западные технологии.
Для этого на хорошо освоенное промышленностью шасси Т-72М1 была установлена новая сварная башня. Своей угловатой конструкцией она напоминает ту, что применяется на индийском танке Arjun, но имеет отличия. Как предполагается, она меньше по размерам и, соответственно, легче.
В то же время в передней части применено многослойное бронирование, способное противостоять некоторым типам кумулятивных и подкалиберных боеприпасов. В качестве основного вооружения используется 120-мм нарезная пушка. С ней спарен 7,62-мм пулемет. На крыше предусмотрена установка 12,7-мм зенитного "Утеса".
Если на "семьдесят втором" имеется автоматизированная система заряжания, то здесь снаряды подаются вручную четвертым членом экипажа -заряжающим.
Система управления огнем получила прицел с тепловизионным каналом. В распоряжении командира имеется панорама.
Для улучшения характеристик подвижности смонтировали 1000-сильный дизельный двигатель.
Всего было изготовлено восемь образцов ЕХ, которые прошли испытания, но своими характеристиками не впечатлили военных, отдавших предпочтение Т-90С Bhishma.
Судя по появившейся в Сети информации, эти танки сейчас используются в испытательных целях, так, с их помощью отрабатывают применение новых управляемых ракет с лазерным наведением. О состоявшихся успешных пусках сообщалось на этой неделе.
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Армия , В мире , Индия
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