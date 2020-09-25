Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»

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Опубликовано видео применения тактики «сирийского вала» 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В ходе СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии российские военные применили тактику «сирийского вала». Видео с масштабных учений опубликовало Министерство обороны России.
Оборонное ведомство сообщило, что мотострелки российской военной базы при проведении маневров на полигоне Дзарцеми использовали «сирийский вал» в качестве тактического приема ведения боевых действий.
«В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа перешла в наступление и разгромила группировку условных бандформирований. В свою очередь танкисты в ходе контрудара прорвали линию обороны условного противника, действуя тактикой танковых клиньев, продвигаясь вглубь обороны "неприятеля"», — говорится в сообщении Минобороны.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Южная Осетия
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