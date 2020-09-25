Разведчики НАТО устроили ловушку российским войскам

Forbes (США) не пишет, что удалось выяснить летающим шпионам, но сообщает, что эту ловушку устроили в отместку за «агрессивное» поведение Американский военный эксперт рассказывает о хитроумной операции НАТО . Подманивая российские войска бомбардировщиком B-52, союзники подтянули несколько самолетов-разведчиков разных классов.не пишет, что удалось выяснить летающим шпионам, но сообщает, что эту ловушку устроили в отместку за «агрессивное» поведение России на границе членов НАТО.

В августе с американской авиабазы Майнот в Северной Дакоте на авиабазу королевских ВВС Фэрфорд было переброшено шесть бомбардировщиков В-52, которые недавно устроили очередную разведывательную ловушку российским войскам в черноморском регионе — возможно, самую крупную.

В среду один из этих восьмимоторных бомбардировщиков с позывным «Герой 31» пролетел над Черным морем вблизи побережья Украины Румынии , где к нему на непродолжительное время пристроились МиГ-29 и Су-27 украинских ВВС.

По имеющейся информации, бомбардировщик сымитировал заход для нанесения удара по украинскому городу Одессе, после чего развернулся в сторону Румынии. Американское Стратегическое командование написало в среду в Твиттере: «Наша команда из Майнота в последнее время очень занята!»

В то время как этот бомбардировщик приближался к цели, пять современных самолетов-разведчиков НАТО сблизились в международных водах над Черным морем, несомненно следя за российскими силами ПВО и другими войсками, приведенными в боевую готовность.

В составе группы разведывательных самолетов было два RC-135W (из ВВС США и Британии), а также американские RC-135U (ВВС) и P-8 (ВМС) и британский «Сентинел». Все самолеты-разведчики посредством радиоответчиков сообщали о своем местонахождении, за которым может следить любой человек при помощи различных гражданских вебсайтов.

В совокупности эти разведывательные самолеты обладают большими возможностями. RC-135 со своими чувствительными электронными приемниками обнаруживает и отслеживает РЛС и прочие электронные средства. P-8 — это морской самолет базовой патрульной авиации, имеющий мощные бортовые приборы обнаружения и специальный подвесной радиолокатор для слежения за движущимися кораблями и судами. «Сентинел» дополняет эти возможности, имея собственный современный радар, отслеживающий передвижения.

Действуя совместно, пять этих самолетов-разведчиков могут засекать российские боевые и транспортные машины, системы ПВО, а также вести перехват радиосвязи.

Непонятно, как Кремль отреагировал на осуществленный в среду полет бомбардировщика. По всей видимости, «Герой 31» во время выполнения задания не выходил за пределы воздушного пространства Украины и Румынии.

Когда НАТО устраивала такие разведывательные ловушки раньше, используя для этой цели В-52 с базы Фэрфорд, российские военные включали свои мощные загоризонтные РЛС, поднимали в небо истребители из Крыма и даже направляли самолет-ретранслятор из Москвы.

Два российских истребителя Су-27 с оружием на борту подлетели так близко к одному из В-52, что он затрясся, попав в струю их реактивных двигателей.

«Принятые главным командованием воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия», — заявило российское Министерство обороны, цитируя слова командующего воздушно-космическими силами генерала Сергея Владимировича Суровикина

Действия натовской авиации необычны по степени своей интенсивности, но беспричинными их назвать нельзя. В последние недели Россия проводит масштабные учения, в том числе, с высадкой морского десанта в Арктике, а также развертывает войска вблизи границы с Белоруссией, где больше месяца продолжаются народные волнения, вызванные тем, что бессменный руководитель этой страны Александр Лукашенко очевидно сфальсифицировал результаты выборов, чтобы в очередной раз добиться переизбрания.

Российские бомбардировщики пытаются не отставать от американской бомбардировочной авиации. 16 сентября два Ту-22М3 пролетели несколько тысяч километров со своей базы (очевидно в Оленегорске) до Черного моря.

Неясно, ждали ли поблизости российские самолеты-разведчики в надежде перехватить натовские сигналы.