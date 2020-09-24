Россия показала, как будет защищать Белоруссию

Демонстративный военный жест совершила Россия . В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО . Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии?

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На прошлогодних международных учениях «Славянское братство», которые проходили в Сербии , российские Вооруженные силы были представлены в количестве 200 человек, ещё около 80 бойцов прибыли из Белоруссии, принимающая сторона выставила для участия в манёврах 750 человек. Примерный паритет в соотношении сил наблюдался и на более ранних учениях (в них принимают участие Россия, Белоруссия и Сербия, откуда и название), которые поочередно проходили на территории этих стран, то есть не более тысячи общего количества участников.

Эти учения нельзя было назвать ни масштабными, ни разнородными – это отработка совместных действий спецподразделений из состава Сил специальных операций, разведподразделений воздушно-десантных войск. На них не использовались ни танки, ни артиллерия, ни авиация (за исключением беспилотников) – спецназ не терпит суеты и лишнего шума.

Собственно, и особого внимания к подобного рода учениям не возникало. Большей частью была лишь констатация самого факта их проведения, с упором на то, что эти манёвры носили международный характер и символизировали единство армий (спецназа) славянских народов. За кадром оставались контакты разведподразделений, способных действовать совместно при выполнении именно специальных операций. Где и как – не упоминалось, но они наверняка были.

Нынешние учения «Славянское братство» начались без участия Сербии, которая попала под пресс давления из-за событий в Белоруссии после президентских выборов. По этой же причине Россия активизировала своё участие в них, выставив более мощную «команду». Причём не столько для того, чтобы компенсировать своей стороной отсутствие сербов, а чтобы продемонстрировать свою готовность защитить и Белоруссию, и себя в том числе.

Сам характер проведенных учений в большей степени заключался в отработке задач, озвученных как «захват и удержание важных объектов». Оба слова – ключевые. С «захватом» всё понятно, а «удержание» подразумевает ожидание подхода основных сил. Откуда? Надо полагать, что с территории России.

«Участие сразу трёх батальонных тактических групп ВДВ в учениях «Славянское братство-2020» стало неожиданным для многих,– рассказал газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в Минобороны РФ. – Предполагалось, как это было и ранее, что участие в них примет лишь группа военнослужащих численностью в 200-300 человек из Псковского соединения Воздушно-десантных войск, что, собственно, на первом этапе и произошло. Десантники отработали различные учебные задачи, в том числе с форсированием водной преграды и ещё ряд других.

Но в дальнейшем последовали новые вводные – с задействованием других подразделений, уже из Тульской и Ивановской ВДД, которые десантировались на полигоны в Брестской и Гродненской областях Белоруссии. Численность участников учений с российской стороны перевалила за тысячу. Для тактического десанта это не так уж и много, но эти парни, с учётом их подготовки, могут выполнить очень серьезные задачи. К примеру, остановить продвижение вероятного наступление сил НАТО на Белоруссию».

Последний массовый десант ВДВ России был произведен в Крыму в июле 2019 года. Тогда на две площадки десантирования – «Найманская» и «Охчи-Оба» – парашютным способом высадилось 2,4 тысячи бойцов крылатой пехоты, которые осуществили захват аэродрома условного противника с последующим обеспечением высадки главных сил. Их авиационное прикрытие осуществляли экипажи истребителей Су-27 и фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Нечто подобное, только с меньшим количеством десанта было отработано сейчас и в Белоруссии. То есть нынешними учениями «Славянское братство-2020» силам НАТО было показано, как с ними будут действовать, если они рискнут вторгнуться в Белоруссию для установления «подлинной демократии».

Ещё одной особенностью нынешних совместных учений стало применение авиации , в том числе с учебным бомбометанием. Причем не только белорусской (авиапарк боевой авиации армии РБ представлен лишь тремя десятками истребителей МиГ-29 и 22-мя штурмовиками Су-25), но в первую очередь ВКС России. Ракетоносцы Ту-160 в ходе учений провели два специальных полёта вдоль северо-западной и юго-западной границ Белоруссии (привет, Польша и Литва!), и сразу шесть бомбардировщиков Ту-22М3 провели успешное бомбометание на полигоне под Брестом, успешно поразив все цели.

«Появление российских самолётов в небе Белоруссии не является чем-то неординарным, – говорит газете ВЗГЛЯД военный авиационный эксперт Александр Дробышевский. – Такая возможность законодательно закреплена между государствами ОДКБ, а по договору между союзными государствами предусматривается и планами обеспечения общей безопасности России и Белоруссии. Практика предыдущих лет не имела подобных случаев с применением во время многочисленных совместных учений боевого оружия, как бомбового, так и ракетного.

В этом просто не было необходимости. Белорусы проходят обучение в российских военных авиационных центрах и академиях, ПВО белорусской армии совершенствуются на российских полигонах.

Сейчас несколько иная ситуация: в учебных целях демонстрируется возможность военного противодействия силам НАТО. Не мы с белорусскими союзниками стали первыми демонстрировать стальные мускулы, здесь в какой-то степени сам альянс проверил степень готовности ответить на возможную демонстрацию силы. Увидели всё по полной программе, так что вряд ли захотят испытать «ответный ход» на себе».

Учения «Славянское братство-2020», как подчеркнул президент России Владимир Путин во время последней встречи с президентом Александром Лукашенко в Сочи, были спланированы заранее. «После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся на свои места постоянной дислокации», – заявил Путин.