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Летчики МиГ-21 сербского ВВС погибли в результате крушения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 29 42 минуты назад
Пилоты МиГ-21 ВВС Сербии, упавшего у города Лозница, погибли, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Два пилота Военной авиации и ПВО Армии Сербии погибли сегодня около 09.10 (10.10 мск) в результате падения самолета МиГ-21 в районе села Брасина, выполняя летное задание», — цитирует ТАСС сообщение сербского министерства.

Самолет рухнул на частный дом в поселке, пострадал жилец, его госпитализировали.
МиГ-21 потерпел крушение
МиГ-21 приняли на вооружение ВС Югославии в 1986 году. Его в 2016 году ремонтировали на сербском заводе «Мома Стоянович», после этого борт не эксплуатировался два года.
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Армия , Видео , ИТАР-ТАСС , Сербия
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