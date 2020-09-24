Эксперт ответил на обвинения Швеции во вторжении РФ

Военный эксперт и историк Борис Юлин считает обвинения Швеции во вторжении в адрес России очередным шумом. По его словам, это достаточно регулярные нарушения, часто случайные, которые не несут никаких особо серьёзных последствий.

Ранее Минобороны Швеции обвинила Россию во вторжении в территориальные воды. Инцидент якобы произошёл 14 сентября к юго-западу от Гетеборга . По словам шведского министра обороны Петера Хультквиста, российские военные корабли находились в территориальных водах Швеции 11 минут.

Как отметил Юлин, тут надо проверять: ясно, что кто-то прав, а кто-то не прав, нужно просто смотреть.

Думаю, это никак не повлияет на отношения, это будет очередной шум, так скажем. Будут выяснять кто прав, а кто не прав, то есть посмотрят на проклад курсов, данные наблюдения и после этого будут требовать не нарушать. То есть всё равно никаких особых последствий не несёт. Это достаточно регулярные нарушения, часто бывают случайно, — рассказал эксперт NEWS.ru.

В качестве примера историк напомнил, как в Первую Мировую войну русские корабли под командованием адмирала Колчака умудрились обстрелять немецкие транспорта в шведских территориальных водах. По его мнению, это куда более серьёзное нарушение, но ограничилось всё высказыванием требований так больше не делать, покинуть территориальные воды, были ноты протеста. Также во времена Горбачева американцы часто нарушали границы и заходили в наши территориальные воды в Крыму. Там наш корабль вытеснял американцев буквально чуть ли не тараном, отметил Юлин.

Кроме того, военный эксперт также подчеркнул, что у России со Швецией всегда были довольно тяжёлые отношения.

Хотя Швеция и заявляет о своем нейтралитете, она всегда сотрудничала в той или иной мере с НАТО и у них всегда их силы противодействовали Советскому Союзу. Сейчас это в принципе в какой то мере по наследству, то есть шведы не являются друзьями Российской Федерации, — сказал он.