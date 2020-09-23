Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 не устанавливали никакого нового мирового рекорда по дальности полета, как 19 сентября сообщали в Минобороны России
. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на твит Стратегического командования Вооруженных сил США
, опубликованный 22 сентября.
В официальном аккаунте командования перечисляются рекордные по длительности беспосадочные миссии американских самолетов, которые, как и российский Ту-160, относятся к тяжелым стратегическим бомбардировщикам: B-1 Lancer (30 часов, 2014 год), B-2 Spirit (44 часа, 2001-й), B-52 Stratofortress (45 часов, 1957-й).
Издание заключает, что недавняя миссия Ту-160 «определенно не является мировым рекордом по самому продолжительному полету тяжелых бомбардировщиков, что могут подтвердить американские пилоты». Издание отмечает, что в будущем российские и американские тяжелые бомбардировщики, вероятно, побьют текущие рекорды, установленные США.
19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш
заявил, что в тот же день «новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации». По словам российского военного, «летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», причем «дольше на самолетах подобного класса не летал никто».