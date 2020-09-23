В официальном аккаунте командования перечисляются рекордные по длительности беспосадочные миссии американских самолетов, которые, как и российский Ту-160, относятся к тяжелым стратегическим бомбардировщикам: B-1 Lancer (30 часов, 2014 год), B-2 Spirit (44 часа, 2001-й), B-52 Stratofortress (45 часов, 1957-й).

Издание заключает, что недавняя миссия Ту-160 «определенно не является мировым рекордом по самому продолжительному полету тяжелых бомбардировщиков, что могут подтвердить американские пилоты». Издание отмечает, что в будущем российские и американские тяжелые бомбардировщики, вероятно, побьют текущие рекорды, установленные США.