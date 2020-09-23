Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Швеция утверждает, что два военных корабля РФ незаконно вошли в ее территориальные воды

ТАССиещё 1
58 минут назад
Вооруженные силы Швеции утверждают, что два российских военных корабля 14 сентября незаконно вошли в шведские территориальные воды. Такое утверждение опубликовал в среду телеканал TV4 ("Ти-ви-4") со ссылкой на ведомство.
Швеция заявила о вторжении российских кораблей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент якобы имел место к юго-западу от Гетеборга. Согласно утверждению Вооруженных сил, у судов "отсутствовало разрешение на заход, и поэтому их действия являются нарушением постановлений о порядке доступа в территориальные воды [Швеции]".
По словам главы шведского Минобороны Петера Хультквиста, нарушение якобы длилось 11 минут, с кораблями связались по радиосвязи, после чего они покинули территориальные воды Швеции. О произошедшем были проинформированы шведское правительство и российские диппредставители.
Комментариями посольства РФ в Швеции ТАСС пока не располагает.
В сообщении Вооруженных сил отмечается также, что 16 сентября в том же районе в шведские территориальные воды, не имея разрешения, зашел датский корабль.
Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
Армия,ИТАР-ТАСС,Россия,Гетеборг,Швеция,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители