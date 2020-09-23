Швеция заявила о вторжении российских кораблей

Вооруженные силы Швеции утверждают, что два российских военных корабля 14 сентября незаконно вошли в шведские территориальные воды. Такое утверждение опубликовал в среду телеканал TV4 ("Ти-ви-4") со ссылкой на ведомство.

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Инцидент якобы имел место к юго-западу от Гетеборга . Согласно утверждению Вооруженных сил, у судов "отсутствовало разрешение на заход, и поэтому их действия являются нарушением постановлений о порядке доступа в территориальные воды [Швеции]".

По словам главы шведского Минобороны Петера Хультквиста, нарушение якобы длилось 11 минут, с кораблями связались по радиосвязи, после чего они покинули территориальные воды Швеции. О произошедшем были проинформированы шведское правительство и российские диппредставители.

Комментариями посольства РФ в Швеции ТАСС пока не располагает.

В сообщении Вооруженных сил отмечается также, что 16 сентября в том же районе в шведские территориальные воды, не имея разрешения, зашел датский корабль.