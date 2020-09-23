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Двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Двое украинских военных подорвались в Донбассе
Фото: РИА Новости
Двое украинских силовиков подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе в среду, сообщил штаб оперативно-тактической группы "Восток".

"Двадцать третьего сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава объединенных сил получили осколочные ранения", — сообщил штаб в Facebook.

Пострадавшим силовикам предоставили домедицинскую помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военных оценивается как средней степени тяжести, отметили в штабе.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Армия , Происшествия , Украина
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