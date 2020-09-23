Владимир Зеленский. Противотанковый ракетный комплекс американского производства Javelin не сработал в среду во время стратегических учений "Объединенные усилия — 2020" в Николаевской области, на которые приехал президент Украины

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться", — цитирует командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного агентство "Укринформ".

Офис президента ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области и акцентировал внимание на том, он будет наблюдать за применением комплекса Javelin.

Первую партию этого вооружения стоимостью $47 млн из 37 комплексов и 210 ракет США передали Киеву весной 2018 года. Вторую партию Javelin и другое оборудование и боеприпасы получила Украина получила минувшим летом. Ранее посольство США на Украине сообщило, что американская сторона поставит вооружение и оборудование на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin. Поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена в 2021-2022 годах.