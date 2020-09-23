Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Противотанковый комплекс Javelin дал осечку при демонстрации Зеленскому на учениях ВСУ 

ТАСС и ещё 9 41 минуту назад
Противотанковый ракетный комплекс американского производства Javelin не сработал в среду во время стратегических учений "Объединенные усилия — 2020" в Николаевской области, на которые приехал президент Украины Владимир Зеленский.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться", — цитирует командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного агентство "Укринформ".

США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin
Офис президента ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области и акцентировал внимание на том, он будет наблюдать за применением комплекса Javelin.
Первую партию этого вооружения стоимостью $47 млн из 37 комплексов и 210 ракет США передали Киеву весной 2018 года. Вторую партию Javelin и другое оборудование и боеприпасы получила Украина получила минувшим летом. Ранее посольство США на Украине сообщило, что американская сторона поставит вооружение и оборудование на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin. Поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена в 2021-2022 годах.
Учения "Объединенные усилия — 2020" вступили сегодня в активную стадию. В маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также советники из стран НАТО. Ранее военное руководство Украины заявило, что нынешние учения проводятся в ответ на российские маневры "Кавказ-2020". Планировалось, что в ходе учений будут также проверены системы связи, получение информации с поле боя и обмен ею между структурными подразделениями Вооруженных сил Украины и пунктами управления НАТО.
ТАСС: последние новости
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях МиГ-31 и Су-35С сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями - МО РФ МиГ-31 и Су-35С сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями - МО РФ Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США
Комментарии 217
Армия , Видео , В мире , Владимир Зеленский , НАТО , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С кем можно бухнуть»: Королёва заговорила после скандала с Тарзаном
«С кем можно бухнуть»: Королёва заговорила после скандала с Тарзаном
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Шведская журналистка потребовала санкций
Шведская журналистка потребовала санкций
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение