Противотанковый ракетный комплекс американского производства Javelin не сработал в среду во время стратегических учений "Объединенные усилия — 2020" в Николаевской области, на которые приехал президент Украины Владимир Зеленский.
"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться", — цитирует командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного агентство "Укринформ".
Офис президента ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области и акцентировал внимание на том, он будет наблюдать за применением комплекса Javelin.
Первую партию этого вооружения стоимостью $47 млн из 37 комплексов и 210 ракет США передали Киеву весной 2018 года. Вторую партию Javelin и другое оборудование и боеприпасы получила Украина получила минувшим летом. Ранее посольство США на Украине сообщило, что американская сторона поставит вооружение и оборудование на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin. Поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена в 2021-2022 годах.
Учения "Объединенные усилия — 2020" вступили сегодня в активную стадию. В маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также советники из стран НАТО. Ранее военное руководство Украины заявило, что нынешние учения проводятся в ответ на российские маневры "Кавказ-2020". Планировалось, что в ходе учений будут также проверены системы связи, получение информации с поле боя и обмен ею между структурными подразделениями Вооруженных сил Украины и пунктами управления НАТО.