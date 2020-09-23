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США придумали сценарий войны Белоруссии и Польши 

Общественная служба новостей и ещё 1 3 часа назад
Американское специализированное издание Military Watch смоделировало потенциальный военный конфликт между Белоруссией и Польшей. Эксперты написали свою версию развития событий. Сценарий войны между двумя странами СМИ воплотило в видеоролике.
В США считают, что при определенных обстоятельствах отношения между Варшавой и Минском, ставшие напряженными, могут перерасти в вооруженный конфликт и полноценную войну.
Журнал опубликовал карту возможных боевых действий. Эксперты привели перечень танков, истребителей и бомбардировщиков, которые могут быть использованы в ходе событий. Они особо оценили белорусскую систему противовоздушной обороны (ПВО). По мнению американских аналитиков, зенитно-ракетные комплексы С-300, «Бук» и «Тор» намного превосходят польское вооружение.
В результате авторы ролика решили, что в этой войне победа окажется ан стороне Белоруссии. При этом журналисты уточнили, что НАТО и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этой войне не примут участие.
Сообщение США придумали сценарий войны Белоруссии и Польши появились сначала на Общественная служба новостей.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , СНГ , США , НАТО , Варшава , Минск , Польша
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