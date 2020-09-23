Барк «Седов» перешел в море Лаптевых

Сейчас все судовые работы перенесены во внутренние помещения парусника.

Самый крупный в мире четырехмачтовый российский барк «Седов» в рамках перехода из Владивостока Калининград по Северному морскому пути зашел в самое ледовитое море Арктики — море Лаптевых. Об этом информирует пресс-служба Росрыболовства

Большую часть времени, за исключением августа и сентября, море Лаптевых покрыто льдом: здесь морозные зимы, низкая соленость и мелководье.

Стоит отметить, что за время перехода парусника по Северному морскому пути температура воздуха еще ни разу не опускалась ниже нуля, льды также не встречались на маршруте. В настоящий момент все судовые работы перенесены во внутренние помещения, исключения составляют лишь вахты на мостике и у штурвала.

Ранее сообщалось, что барк «Седов» зашел в порт самого северного города России — Певек. Главной целью захода стало пополнение запасов топлива.