Давление США не прекращается, поэтому Россия вынуждена постоянно обновлять свое вооружение, чтобы иметь возможность дать отпор, пишет «Чжунго цзюньван». И Россия ответила на очередные угрозы, представив «первую в мире многоуровневую систему ПВО», которая значительно превосходит американский THAAD.

Россия разрабатывает новую ракетную систему ПВО для борьбы с будущими угрозами

На прошедшем недавно в Москве Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Россия впервые представила законченный зенитный ракетный комплекс большой дальности С-500 «Прометей». Данный ракетный комплекс был представлен на внутренней выставке, которую могли посетить только главы государств и высшее военное руководство стран. Заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов объявил, что Россия приступила к национальным испытаниям системы С-500 и готовится к серийному производству.

Система С-500 — это зенитный ракетный комплекс большой дальности, созданный концерном «Алмаз-Антей» , разрабатывающим вооружения для противовоздушной обороны. По сравнению с другими системами противовоздушной и противоракетной обороны его наиболее существенным преимуществом является способность перехватывать гиперзвуковые цели. Как сообщает российский телеканал «Звезда», система способна использовать различные ракеты для определения и перехвата различных целей и даже при необходимости уничтожать военные спутники противника, поэтому ее называют «первой в мире многоуровневой системой ПВО». По сравнению с действующим зенитным ракетным комплексом С-400, который больше ориентирован на противовоздушную оборону, задачей системы С-500 является противоракетная оборона, и по своим характеристикам она во всех аспектах превосходит предыдущую; по дальности полета и скорости перехвата ЗРК С-500 также значительно превосходит систему ПРО THAAD американского производства.

У России, которая уже имеет передовые системы С-400 и С-350, есть несколько идей по поводу дальнейшего выпуска еще более мощной системы С-500.

Во-первых, стоит отталкиваться от готовности высшего руководства России к любому развитию событий. Еще в 2002 году высшие должностные лица России полагали, что примерно к 2030 году у США будет возможность поразить все важные цели на территории России с воздуха, и страна должна быть к этому готова. С этой целью Россия запустила исследовательские работы по С-500. Чтобы приблизиться к боевым условиям, радиолокационная станция ПВО ЗРК С-500 была испытана на сирийском поле боя, также была завершена проверка эксплуатации системы при интеграции ее с другим оборудованием. Вся система С-500 уже прошла испытания на российском полигоне, где была произведена стрельба боевыми патронами и были уничтожены заданные цели.

Во-вторых, это станет ответом на продолжающееся напряжение в отношениях между в отношениях с Америкой. В течение некоторого времени российско-американские отношения оставались напряженными, и США постоянно размещали противоракетные системы, такие как THAAD и Aegis, на периферии России, чтобы оказывать на нее давление. В апреле 2017 года, несмотря на решительное противодействие местного населения и соседних стран, Южная Корея и США развернули часть оборудования THAAD в уезде Сонджу провинции Кёнсан-Пукто, а в сентябре завершили «экстренное» размещение THAAD в Южной Корее. В декабре того же года японское правительство приняло решение разместить противоракетную систему наземного базирования Aegis в префектурах Акита и Ямагути. Несмотря на то, что в июне этого года развертывание по разным причинам было приостановлено, возможность его возобновления все же не исключена. В 2019 году противоракетная система THAAD была доставлена в Румынию, морского соседа России. Кроме того, США также выдвинули концепцию «Быстрого глобального удара», одно из требований которой — атаковать территорию противника гиперзвуковым оружием из космоса. В ответ на непрекращающееся стратегическое давление со стороны США России приходится постоянно обновлять свой арсенал, чтобы иметь возможность активно реагировать. Как только система С-500 будет развернута, она в значительной степени устранит угрозу, исходящую от самых современных американских ракет.