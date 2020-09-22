Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет

Вероника Полынина
34 минуты назад
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет «Тайбер».
Испытания прошли на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится Восточно-Мессояхское месторождение «Газпром нефти».
В компании сообщили, что в ходе испытаний воздушный робот, управляемый с логистической базы в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 км и доставил на месторождение 150 кг груза.
В декабре планируется провести еще одно испытание «Тайбера» - на этот раз, в условиях арктической зимы.
По результатам тестирования нефтяники планируют ускорить процесс внедрения беспилотников в логистические процессы на северных месторождениях, а также продолжить участие в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.
Тестирование вертолета «Тайбер» стало третьим испытанием беспилотных технологий в логистике, которые «Газпром нефть» провела в 2020 году на добывающих активах. Ранее компания тестировала на территории Ямала и Югры грузовой наземный транспорт, способный работать в автономном режиме.
Армия,Видео,Газпромнефть,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,Россия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители