В России
испытали первый беспилотный тяжелый самолет «Тайбер».
В компании сообщили
, что в ходе испытаний воздушный робот, управляемый с логистической базы в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 км и доставил на месторождение 150 кг груза.
В декабре планируется провести еще одно испытание «Тайбера» - на этот раз, в условиях арктической зимы.
По результатам тестирования нефтяники планируют ускорить процесс внедрения беспилотников в логистические процессы на северных месторождениях, а также продолжить участие в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.
Тестирование вертолета «Тайбер» стало третьим испытанием беспилотных технологий в логистике, которые «Газпром нефть» провела в 2020 году на добывающих активах. Ранее компания тестировала на территории Ямала и Югры грузовой наземный транспорт, способный работать в автономном режиме.