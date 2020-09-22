В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет

России испытали первый беспилотный тяжелый самолет «Тайбер».

В компании сообщили , что в ходе испытаний воздушный робот, управляемый с логистической базы в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 км и доставил на месторождение 150 кг груза.

В декабре планируется провести еще одно испытание «Тайбера» - на этот раз, в условиях арктической зимы.

По результатам тестирования нефтяники планируют ускорить процесс внедрения беспилотников в логистические процессы на северных месторождениях, а также продолжить участие в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.