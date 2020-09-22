Путин призвал США к сдерживанию в развитии ракет

"Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - сказал Путин.
"Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнёров, ни от их союзников. Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьёзного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - сказал Путин.