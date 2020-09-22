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Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ» 

Министерство обороны Российской Федерации и ещё 1 1 час назад
Расчеты комплексов С-400, «Бук-М2» и «Панцирь-С», а также экипажи истребителей Су-30СМ успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».
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Около 20 самолетов Су-34, Су-24М, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и других, имитирующие самолеты-нарушители воздушного пространства, должны были преодолеть системы ПВО Южного военного округа и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации.
Самолеты условного противника приближались к целям на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров, на скорости от 200 до 2000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев. При этом полет выполнялся с выключенными системами опознавания.
После обнаружения приближающихся самолетов условного противника подразделениями радиотехнических войск экипажи истребителей Су-30СМ были подняты на перехват. По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Все воздушные цели были уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Бук-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и экипажами истребителей Су-30СМ.
Кроме того, расчеты комплексов «Панцирь-С» выполнили задачи по уничтожению воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями.
Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, попадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.
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Комментарии 8
Армия , Видео , Войска , Валерий Герасимов , Росгвардия , Генштаб , МЧС
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