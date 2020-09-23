Лукашенко заявил о надежной защите РФ границ Белоруссии

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Полет российских бомбардировщиков Ту-160 вдоль западных границ Белоруссии показал всем, что рубежи республики надежно защищены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России. Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях», — цитирует БелТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что в учениях приняли участие ракетоносцы Ту-160, которые продемонстрировали надежную защиту западных границ республики.

Ранее Минобороны России сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство» и выполнили бомбометание, все цели были поражены.

Напомним, во вторник два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии в рамках совместных российско-белорусских учений «Славянское братство».

Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.