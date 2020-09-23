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Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским кораблём 

Парламентская газета и ещё 10 1 час назад
Названы причины столкновения судна с кораблём РФ
Фото: Парламентская газета
Столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблём Балтийского флота «Казанец» произошло 23 сентября в условиях плохой видимости, среди экипажа российского корабля пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».
По информации ВС Дании, столкновение произошло в проливе между Швецией и Данией.

«Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов «Айс Роуз» с малым противолодочным кораблем Балтийского флота «Казанец», — сказано в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Корпус российского корабля получил пробоину выше ватерлинии и сейчас своим ходом возвращается в пункт базирования в городе Балтийске. Выяснением причин и обстоятельств инцидента занимается комиссия Балтийского флота.
Малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» относится к проекту 1331М. Он был построен в ГДР в 1985 году, в боевой состав флота вошёл в 1986 году.
Всего было построено 12 кораблей данного проекта, из которых семь до сих пор находятся в боевом составе Балтийского флота.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Происшествия , РИА Новости , Дания , Швеция
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