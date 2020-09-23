Названы причины столкновения судна с кораблём РФ

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Столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблём Балтийского флота «Казанец» произошло 23 сентября в условиях плохой видимости, среди экипажа российского корабля пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».

Данией. По информации ВС Дании, столкновение произошло в проливе между Швецией

«Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов «Айс Роуз» с малым противолодочным кораблем Балтийского флота «Казанец», — сказано в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Корпус российского корабля получил пробоину выше ватерлинии и сейчас своим ходом возвращается в пункт базирования в городе Балтийске. Выяснением причин и обстоятельств инцидента занимается комиссия Балтийского флота.

Малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» относится к проекту 1331М. Он был построен в ГДР в 1985 году, в боевой состав флота вошёл в 1986 году.

Всего было построено 12 кораблей данного проекта, из которых семь до сих пор находятся в боевом составе Балтийского флота.