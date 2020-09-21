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Зенитчики ЮВО и ВДВ отразили нападение «врага» под Волгоградом 

ТК «Звезда» и ещё 1 30 минут назад
Зенитчики ЮВО и ВДВ отразили нападение «врага»
Фото: ТАСС
Расчетами мобильных и переносных ЗРК применялись ракеты-мишени, имитирующие беспилотники противника, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие вертолеты и бронетехнику.
Зенитчики ЮВО и ВДВ в рамках учения «Кавказ-2020» успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Прудбой под Волгоградом. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) и отдельного десантно-штурмового соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) в Волгоградской области в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" отразили нападение одиночных и групповых воздушных целей условного противника, а также обеспечили безопасность полетов своей авиации», — говорится в сообщении.

При выполнении огневых задач расчетами мобильных и переносных ЗРК применялись ракеты-мишени, имитирующие беспилотники противника, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие вертолеты и бронетехнику.
В воздух одновременно запускались до восьми скоростных аэродинамических целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщалось.
За время учения было отработано более 80 различных задач, обнаружено, сопровождено и условно уничтожено свыше 48 воздушных высокоскоростных и низколетящих целей.
Кроме этого, специалисты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», операторы зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и расчеты новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа — Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
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Армия , Войска , Оружие , Волгоград , Волгоградская Область
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