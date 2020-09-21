Второй этап учений пройдёт в Белоруссии

Второй этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» пройдет с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.
Об этом сообщает белорусское министерство обороны.
«Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основная направленность практических действий войск — ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства», — говорится в сообщении.
В учениях будут принимать участие подразделения Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии и два соединения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии, а также «подумать о втором этапе учений и других учениях».