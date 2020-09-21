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Российские и армянские военные начали учения «Кавказ-2020» в Армении 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Начались российско-армянские военные учения
Фото: Минобороны
Российские и армянские подразделения приступили к совместным действиям на полигоне Алагяз в Армении в ходе начавшихся в понедельник стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В розыгрыше практических действий в период с 21 по 26 сентября задействованы мотострелковые подразделения, авиация и средства ПВО Южного военного округа и Вооруженных сил Армении под руководством командующего Объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

В ходе учений командование оценит готовность подразделений Южного военного округа к локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, а также защите интересов и обеспечению безопасности двух стран.
Маневры проходят при строгом соблюдении противоэпидемических мер, связанных с пандемией коронавируса. Участники находятся под наблюдением медиков.
Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.
Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.
Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.
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Комментарии
Армия , Войска , Кавказ , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Армения
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