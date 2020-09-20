СМИ: Британия установила слежку за Россией 

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Истребители ВВС Британии и военные корабли Королевского флота стали намного чаще патрулировать границы России . Лондон начал беспрецедентную операцию, цель которой «заставить Москву перейти к обороне», пишет The Sunday Times.

Издание отмечает, что с конца августа к крымским берегам России и Кольскому полуострову было направлено 28 самолетов RAF.

Также в миссиях участвовали истребители «Тайфун» и заправщики «Вояджер», самолеты-разведчики Sentinel, RC-135 и воздушное судно дальнего обнаружения Sentry E-3 Awacs.