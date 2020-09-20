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СМИ: Британия установила слежку за Россией 

Майк Габриелян 1 час назад
СМИ: Британия установила слежку за Россией
Фото: Reuters
Истребители ВВС Британии и военные корабли Королевского флота стали намного чаще патрулировать границы России. Лондон начал беспрецедентную операцию, цель которой «заставить Москву перейти к обороне», пишет The Sunday Times.
Издание отмечает, что с конца августа к крымским берегам России и Кольскому полуострову было направлено 28 самолетов RAF.
Также в миссиях участвовали истребители «Тайфун» и заправщики «Вояджер», самолеты-разведчики Sentinel, RC-135 и воздушное судно дальнего обнаружения Sentry E-3 Awacs.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в соцсетях появилась информация, что российские военные заблокировали все морские и воздушные подходы к Крыму, построив «новую линию Маннергейма». Поводом стали беспрестанные провокации со стороны разведывательных самолетов и судов НАТО.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Армия , НАТО , Sunday Times , Москва
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