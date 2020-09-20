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Президент Азербайджана заявил, что Армения готовится к новой войне 

News.ru 24 минуты назад
«Идет подготовка к большой войне»
Фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о концентрации Вооружённых сил Армении у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.

Армения — агрессорское государство. Они готовятся к новой войне. Идёт концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы всё видим, всё отслеживаем. Конечно, мы будем обороняться, — цитирует «Интерфакс» Алиева.

В интервью ряду азербайджанских телеканалов он заявил, что Баку в отличие от Еревана «не совершает никаких провокаций». По его словам, премьер-министр Армении ставит перед Азербайджаном семь «абсурдных» условий. Алиев подчеркнул, что не собирается говорить с ним на языке условий, со своей же стороны он выдвигает только одно — представители Армении должны полностью и безоговорочно покинуть земли Азербайджана и не проводить там «какие-то комедийные учения».

Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это — преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях — преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это — провокация, нас втягивают в провокацию, — заявил Алиев.

Боевые столкновения летом 2020 года на армяно-азербайджанской границе он считает следствием провокации Еревана. Алиев рассказал, как в августе власти Армении направили диверсионную группу в Азербайджан для совершения терактов против гражданских лиц. Руководителя этой диверсионной группы задержали, он уже дал показания и назвал имена тех, кто его направил. Алиев считает, что провокации Армении на границе осуществлялись, чтобы прозондировать, какой будет реакция союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные, — добавил азербайджанский лидер.

Алиев подчеркнул, что у Азербайджана «нет никаких военных целей на территории Армении». При этом он предупредил, что если Армения будет и дальше игнорировать международное право, его не будет соблюдать и Азербайджан, но тогда это всё «плохо закончится для них».
Как писал NEWS.ru, ранее Алиев заявил, что негативно оценивает состояние переговоров по нагорнокарабахскому конфликту. По его словам, они фактически прекратились. Как считает Алиев, народ Азербайджана в этом вопросе полностью разделяет его точку зрения. Глава государства подчеркнул, что его страна не намерена принимать участие в консультациях, организованных ради имитации.
На границе Азербайджана и Армении начались боевые столкновения
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает. Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
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Комментарии 22
Армия , В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Интерфакс , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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